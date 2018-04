Boskamp: "had wel 750 klachten kunnen indienen"

Thibaut Courtois en z’n vader Thierry Courtois dienen een klacht in tegen voormalig bondscoach Marc Wilmots voor laster en eerroof. Wilmots beschuldigde in een interview met BeIN Sports Thierry Courtois van het lekken van de opstellingen van de Rode Duivels naar de pers tijdens het EK 2016.

In de studio van de Champions League reageren analisten Jan Boskamp en Herman Brusselmans op de hele zaak. “Ik zou nooit een klacht voor laster en eerroof indienen” zei Brusselmans. “Nu ga je ook je eigen vuile was buiten hangen. Er zullen dingen uit het verleden naar boven komen en het wordt een welles-nietes spelletje. Niemand wint hier iets bij.”

Volgens Wilmots “verkocht een speler de opstelling, en dat is erg". Hij voegde eraan toe dat Franse journalisten hem hadden verteld dat ze bewijzen hadden dat vader Courtois verantwoordelijk was voor het lekken van de info naar de media. “Wilmots heeft dat een jaar geleden al eens gezegd” aldus Boskamp. “Maar nu geeft hij ook de namen van de mensen die het zouden gedaan hebben. Dan had ik wel 750 klachten kunnen indienen voor laster en eerroof.”