Boonen wil top bereiken in Nascar

Een jaar na zijn wielerpensioen herleeft Tom Boonen helemaal in de autosport. Dit weekend reed de wielerlegende zijn eerste Nascar-wedstrijd en daarin deed hij het lang niet slecht. Zelf is Boonen dan ook tevreden én ambitieus: “Ik zoek dit nog een tijdje te doen en probeer aan de top te geraken.”

Boonen werd zaterdag veertiende en zondag tiende in zijn eerste twee Nascar-races. “Ik ben in het algemeen tevreden over het weekend. Mijn kwalificatie moet wel beter. Het doel was om top tien te rijden, wat zeker niet slecht is voor een eerste keer. Het was in de eerste plaats plezant en heel leerrijk.”

Stap voor stap

De volgende wedstrijden wil Boonen stilletjes aan beter worden. “Het is nog allemaal nieuw natuurlijk. Als ik in de top zeven, top acht of misschien eens een keertje top vijf geraak, dan zal ik heel tevreden zijn op het einde van het seizoen. Volgend jaar proberen we dan weer een stapje voorwaarts te zetten.”

Ambitieus

Boonen haalt veel voldoening uit zijn nieuwe sport en is ook ambitieus. “Ik doe dit omdat ik dit heel graag doe. Het is ook een heel uitdagende sport en iets waar je jezelf als persoon ook beter van maakt. Ik heb plezier in het fit zijn, zoals vroeger in het wielrennen. Het motiveert me. Ik ben hier nog niet klaar mee. Ik zoek dit nog een tijdje te doen en probeer aan de top te geraken.”