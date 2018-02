Boonen op zoek naar eerste autosporttitel

Het nationale Belcar kampioenschap krijgt er dit jaar een team met grote namen bij, want Tom Boonen (37) gaat samen met Anthony Kumpen (39) en Bert Longin (52) strijden voor zijn eerste Belgische motorsporttitel. “Mijn ambitie werd al snel te groot”, vertelt Boonen aan VTM Nieuws.

De ex-wereldkampioen wielrennen voelt dat het tijd is voor een groter project. “Mijn benadering in het begin was te voorzichtig”, zegt Boonen. “Nu is de tijd rijp om met een goede wagen het Belgisch kampioenschap aan te vatten.”

Talent

Met een Porsche 911 Cup gaat het trio over zes races heen, vier in Zolder en twee in Spa, de titel in het nationale Belcar kampioenschap proberen binnen halen. “Het talent is er zeker”, vertelt Anthony Kumpen. “Als dat er niet was, dan zouden we het ook niet doen.”

Bert Longin mag dan wel het ouderdomsdeken van het team zijn, ook hij brandt nog van ambitie en dat vindt hij ook in Boonen terug. “Het is niet meer gewoon vrienden onder elkaar, maar een project om echt te winnen. Ik voel aan Tom dat hij op scherp komt en dat zie ik graag”, aldus Longin.

Nascar

Voor de ex-wereldkampioen wielrennen rijdt in 2018 zijn eerste volledige autosportseizoen. Naast de Belcar zal Boonen ook nog aantreden in het Europese Nascar kampioenschap. In totaal verwacht hij dit seizoen een vijftiental races te rijden.