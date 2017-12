Over exact 47 dagen beginnen de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, in Zuid-Korea. Het Belgisch Olympisch Comité hoopt een twintigtal atleten te sturen, dat zou de grootste Belgische delegatie ooit zijn. Daarbij mogelijk ook twee bobsleeteams. Elfje Willemsen en co doen er op dit moment alles aan om zich te kwalificeren voor de Winterspelen.