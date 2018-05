Blijft Timmy Simons toch nog voetballen?

Timmy Simons heeft afscheid genomen van Club Brugge. Simons speelde zondag zijn laatste wedstrijd en werd door de club in de bloemetjes gezet. Helemaal stoppen met voetballen doet hij nog niet, maar wat dat juist wil zeggen, is nog niet duidelijk. “Het is niet evident om zo abrupt te stoppen”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

“Ik ga proberen me fit te houden en dat kan ik best in een structuur waarin ik verplicht wordt te trainer”, zegt Simons. “Het zal wel op een lager niveau zijn, vrees ik.”

Simons had het best nog moeilijk met zijn afscheid van Club Brugge. “Je probeert dat moment zo ver mogelijk voor je uit te duwen en er niet te lang op voorhand aan te denken. Maar als je dan op deze manier kan afscheid nemen, moet je wel zeggen dat het af is.”