Blijft Kompany Rode Duivel of niet?

Blijft Vincent Kompany Rode Duivel of niet? Dat vroeg VTM NIEUWS-journalist Michiel Ameloot vanmiddag aan Vince The Prince himself, na afloop van de inhuldiging in Brussel. “Daar moet ik het eerst nog eens met mijn vrouw en kinderen over hebben”, zei de verdediger.

“Er zijn vandaag nog te veel emoties om een standpunt in te nemen over mijn toekomst. Ik wil eerst even tijd nemen”, zei Kompany. Maar hij liet ook meteen verstaan dat het niet alleen zijn beslissing zal zijn. “Ik moet het daar eerst thuis met mijn vrouw en kinderen nog eens over hebben. Al zal de allerkleinste misschien weinig te zeggen hebben in dit verhaal.”

Maar een ding was duidelijk. Kompany geniet nog steeds van zijn tijd als Rode Duivel. “Mensen mogen het voetbal dat ik heb kunnen spelen, niet vergeten. Ik heb misschien twee wedstrijden verloren in de laatste twaalf of 24 maanden. Ik weet het niet, maar het zijn er echt weinig. Dat is leuk als voetballer en je wil dat niet zomaar opgeven”, besloot Kompany.