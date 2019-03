Bestuur Mechelen “niet bezorgd” over voetbalschandaal

Gooit operatie 'Propere Handen" nog roet in het eten voor KV Mechelen? Dat is de vraag die zich nu opwerpt, nadat KV Mechelen op het veld de promotie afdwong. Ex-voorzitter van KV Mechelen Johan Timmermans is alvast “niet bezorgd”.

Bij Beerschot-Wilrijk is het eveneens in spanning afwachten op de uitspraak. Advocaat en bestuurslid Walter Damen houdt zich nog vast aan die strohalm. “Kijk alle signalen die we in de pers lezen en mededelingen hoort die gedaan worden door verschillende partijen. Dan merk je: er is absoluut iets aan de hand. Dan kom je tot de conclusie dat de kans bijzonder groot is dat je via de “groene tafel” naar 1A gaat.