Christian Benteke is niet verrast dat hij door Roberto Martinez is opgenomen in de ruime WK-selectie, ondanks een moeilijk seizoen bij Crystal Palace. “De voorbije keren dat ik hier was, verliep het telkens goed. Daarom heb ik nog krediet bij de nationale ploeg. Ik heb ook een andere stijl dan de andere aanvallers. Ik denk dat de coach mij daarom kiest.”