Benoot: "Super dat ik hier kan winnen"

Tiesj Benoot boekte zaterdag zijn eerste profoverwinning en deed dat in de Strade Bianche. Daar is de renner van Lotto-Soudal heel blij mee, zeker omdat het een van zijn lievelingskoersen is. “Als je het palmares hier bekijkt, het zijn alleen maar grote namen. Echt super dat ik mijn naam daar kan bijzetten.”

Benoot had naar eigen zeggen een superdag en dat toonde hij ook met een straffe solo. Het is voor hem ook een zege waar zijn supporters al lang naar uitkeken. “Ik ben altijd in mezelf blijven geloven. Ik ben ook nog altijd maar 23. Ik rij naar mijn eigen gevoel elk jaar beter, maar wanneer je als neoprof meteen vijfde wordt in de Ronde van Vlaanderen, wordt er meteen van je verwacht dat je nadien in alle klassiekers meedoet.”

Ook Wout van Aert maakte indruk in de Strade Bianche. De wereldkampioen veldrijden maakte mee de koers en eindige als derde. “Toen Tiesj terugkwam, was dat mooi want we stonden alle drie op het podium. Dat was voor mij een doel op zich. Als ik hier kan terugkomen met meer training, dan moet ik in die laatste kilometers ook verder geraken. Nu was het te hoog gegrepen om dat nog te volbrengen.”

"Smaakt naar meer"

Van Aert maakte al indruk in de Omloop Het Nieuwsblad en met zijn derde plaats in de Strade Bianche bevestigt hij dat hij ook grote resultaten kan neerzetten op de weg. “Je moet eerst presteren en niet op voorhand al gaan zeggen dat je grote ambities hebt op de weg. Ik spreek liever met de pedalen en denk dat dat vandaag mooi gelukt is. Het is aan mij om te zien hoe ik de toekomst wil aanpakken, maar natuurlijk smaakt dit naar meer.”