Belgische supporters met bus naar Rusland

Ongeveer 2.400 Belgische supporters zullen morgen aanwezig zijn tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland. Een deel van die supporters is gisterenavond met de bus in Neerpelt vertrokken richting Kaliningrad.

Van alle speelsteden in Rusland, ligt Kaliningrad het dichtst bij België. Zo’n 1.500 kilometer. Dat is te vergelijken met de afstand naar bijvoorbeeld Rome.

De supporters doen de busreis in twee dagen. Eerst is er een busreis van veertien uur tot in Polen, morgenvroeg steken ze dan de grens met Rusland over om net op tijd te zijn voor de wedstrijd.