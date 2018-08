Belgische skydivers zijn besten ter wereld

Het Belgisch skydiveteam HayaBusa is in Hongarije militair wereldkampioen formatiespringen geworden. Tijdens een vrije val van 35 seconden maakten vier parachutisten zoveel mogelijk opgelegde figuren. In totaal namen 46 landen deel.

De concurrentie kwam vooral uit Qatar en Zwitserland, maar na een spannende strijd konden Dave Grauwels, Andy Grauwels, Dennis Praet en Jeroen Nollet de gouden medaille binnenhalen. Ook cameraman Luc Van Britsom sprong mee om alles te kunnen filmen. Het topsportteam van Defensie was ook de voorbije jaren het beste.

Nu kijkt HayaBusa uit naar de volgende wedstrijd. Die gaat in oktober door in het Australische Brisbane. Op dat wereldkampioenschap komen alle categorieën aan bod en halen de deelnemende landen pas echt hun allerhoogste niveau boven. Ook daar verdedigt België de titel.