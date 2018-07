"België plaatst zich dankzij 2 Marokkanen"

“Vandaag heeft België zich gekwalificeerd dankzij twee ‘Khorotos’ (Marokkaanse schooiers).” Dat zegt Michy Batshuayi in een grappige video op Snapchat vanuit de kleedkamer na de match.

Vol humor spreekt hij over de twee laatste doelpuntenmakers in de match van gisteren, Nacer Chadli en Marouane Fellaini, die alletwee van Marokkaanse afkomst zijn.

Ook de tekst op de video doelt op de afkomst van de twee voetballers. "Wie zegt dat Marokko uitgeschakeld is?", schrijft hij grappend.

Ook Fellaini zelf komt even in beeld. Batshuayi bedankt hem nog even voor de overwinning