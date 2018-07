"België nu topfavoriet voor wereldtitel"

"België is nu topfavoriet voor de wereldtitel", zegt VTM NIEUWS-analist Gilles de Bilde na de winst van de Rode Duivels tegen Brazilië. België plaatste zich vandaag met een 2-1 overwinning voor de halve finale van het WK voetbal. “Dit is van ongezien niveau."

“In de eerste helft geraakten de Brazilianen gewoon niet door. We wisten dat ze gingen proberen, maar ze werden op iedere manier uitgeschakeld vooraan”, vertelt Gilles De Bilde. “Iedereen stond perfect opgesteld. Martínez voerde ook een perfecte wissel uit."

Lesje geleerd

Dinsdag neemt ons land het in de halve finale op tegen Frankrijk. Volgens onze analist is er geen twijfel mogelijk: België is nu topfavoriet om het WK te winnen. “Ik denk dat wij ons nu tot echte titelkandidaat hebben gebombardeerd door deze overwinning en vooral ook door de manier waarop we ze hebben behaald. We hebben de grote favoriet een lesje geleerd en getoond hoe voetbal tegenwoordig wordt gespeeld. Dit is ongezien”, besluit De Bilde.