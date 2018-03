Belgen ontgoocheld na Gent-Wevelgem

Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert reageren ontgoocheld na Gent-Wevelgem. Van Avermaet omdat hij met goede benen zat, Gilbert omdat hij het ploegenspel niet heeft kunnen afmaken voor Elia Viviani.

“Ik had hier veel meer van verwacht”, zegt Van Avermaet. “Ik had super goede benen en dan ging de sprint ook nog eens mis.” Gilbert werkte in de finale hard voor zijn ploegmaat Viviani, maar die geraakte ingesloten tijdens de sprint. “Soms lukt het, soms niet. We hebben opnieuw getoond dat we sterk zijn als ploeg.”

Gilbert en Van Avermaet wonnen vorig jaar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Van Avermaet voelt zich klaar voor volgend weekend. “Ik denk dat de conditie er is. Ik ben heel tevreden, maar had iets meer uit deze benen willen halen.” Gilbert vindt dat hij nog wat werk heeft. “Het is nog niet perfect, maar ook niet slecht.”

Sagan zet puntjes op de I

Peter Sagan heeft zondag zijn critici lik op stuk gegeven. Na een mindere E3 Harelbeke, won hij Gent-Wevelgem na een sterke sprint. “Iedereen heeft zijn mening”, zei hij na afloop. “Ik ben hierom mijn best te doen en als het eruit komt, is dat goed.” Viviani was dan weer teleurgesteld met zijn tweede plaats.