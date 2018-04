Belgen klaar voor Amstel Gold Race

De Belgen zijn klaar om iets te tonen in de Amstel Gold Race. Tiesj Benoot wil samen met Tim Wellens hun kunstje van in de Brabantse Pijl herhalen, terwijl Philippe Gilbert op zoek gaat naar een vijfde zege en zo mee recordhouder kan worden.

“Ik heb er veel zin in”, zegt de viervoudige winnaar Gilbert. “Ik koers hier heel graag. De aangepaste finale over smallere wegen is lastiger, maar wel in het voordeel van de aanvallers, waarvan ik er een ben. Maar en zijn veel renners die iets willen en durven proberen. Het wordt een mooie koers.”

Opnieuw Benoot-Wellens?

Afgelopen woensdag maakten Tim Wellens en Tiesj Benoot indruk in de Brabantse Pijl. Wellens won, Benoot werd derde. “We hebben zeker de kwaliteiten om iets mooi te doen. Maar het is een ander niveau, ander parcours en een andere wedstrijd dan woensdag. Dit zijn de koersen die ik het liefst rijd."

Bijna vakantie

Voor Greg Van Avermaet lonkt de vakantie, maar de olympische kampioen wil nog één keer alles geven. “Ik ben altijd blij om hier te starten. Het is de laatste kans om iets te proberen en ik start altijd heel gemotiveerd. De vorm is nog goed. De combinatie met Parijs-Roubaix is niet simpel, maar het is mogelijk om in beide koersen de finale te rijden.”

Sterk deelnemersveld

De Amstel Gold Race kent traditiegetrouw een sterk deelnemersveld. Van de buitenlandse toppers zijn Alejandro Valverde, Michael Matthews en Michal Kwiatkowski enkele renners om in de gaten te houden.

Minuut stilte

Ook voor de Amstel Gold Race hield het peloton een minuut stilte, gevolgd door een applaus voor Michael Goolaerts. De jonge wielrenner overleed een week geleden na een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix.