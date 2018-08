Speedsurfer Vincent Valkenaers heeft in het Franse La Palme een halve zeemijl afgelegd in 85 seconden. Omgerekend is dat meer dan 78 kilometer per uur. Daarmee vestigt hij een nieuw wereldrecord.

Het vorige record bedroeg, twaalf jaar lang, 76 kilometer per uur. Na amper drie pogingen kon Vincent het breken. In november waagt hij opnieuw zijn kans in Namibië voor het wereldrecord op de vijfhonderd meter speedsurfen.