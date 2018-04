Batshuayi wandelt al opnieuw rond

Michy Batshuayi heeft heel wat supporters van de Rode Duivels gerust gesteld met een filmpje op Instagram. Daarop is te zien hoe Batshuayi schijnbaar zonder last rondstapt in het trainingscentrum van Chelsea. De tekst “already getting better” doet ook het beste verhopen om fit te geraken voor het WK in Rusland.

Batshuayi viel vorige week geblesseerd uit in de wedstrijd van Borussia Dortmund tegen Schalke 04. ‘Batsman’ kreeg een de slotminuten een stevige tackle te verwerken en werd op een draagberrie afgevoerd. Na een onderzoek bleek dat Batshuayi de ligamenten van z’n linkerenkel gescheurd had en dat z’n seizoen bij Dortmund erop zat.

Daarop trok Batshuayi meteen terug naar Chelsea om z’n revalidatie verder te zetten. En die loopt blijkbaar goed. Amper een week na z’n blessure kan hij al zelfstandig rondwandelen. Ongetwijfeld een opluchting voor bondscoach Roberto Martinez. De Rode Duivels spelen hun eerste wedstrijd op het WK op 18 juni.