Basketbalmatch wordt knokpartij

Een basketwedstrijd tussen de nationale ploegen van de Filipijnen en Australië is helemaal uit de hand gelopen. Spelers en staf van beide ploegen gingen met elkaar op de vuist. Uiteindelijk werden dertien spelers uitgesloten en werd de match vroegtijdig afgefloten.

De Filipijnen en Australië ontmoetten elkaar maandagavond in Bulacan nabij Manilla, de Filipijnse hoofdstad, voor een duel in de voorronde van het WK 2019.

Stoel

Tijdens het derde kwart gingen de poppen aan het dansen nadat een Filipijn zijn Australische tegenstander een duw gaf. Spelers en staf kwamen het terrein opgelopen, deelden klappen uit en er werd met een stoel gegooid.

Toen na een tijdje de rust terugkeerde, besloten de scheidsrechters dertien spelers uit te sluiten, negen Filipijnen en vier Australiërs. De match werd hervat maar uiteindelijk toch weer stopgezet omdat het thuisland na een bestraffing te weinig spelers op het terrein had. Australië won met 89-53.

Onaanvaardbaar

De knokpartij ontlokte heel wat reacties. Zo zei de Filipijnse coach dat het gevecht "totaal onaanvaardbaar was", maar wees hij er tegelijk op dat zijn spelers al tijdens de opwarming werden uitgedaagd door de Australiërs. De topman van de Basketball Australia zei het incident "diep te betreuren". "We zijn heel ontgoocheld. Dit is niet waar sport voor staat en zeker niet hoe wij basket willen beleven. We bieden onze verontschuldigingen aan en wachten de sancties af."

De internationale basketfederatie FIBA liet weten een disciplinaire procedure op te starten tegen de twee landen.