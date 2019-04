Barcelona wint met zuinige 0-1 van Manchester United

FC Barcelona staat met 0-1 voor tegen Manchester United. De Catalanen kwamen op voorsprong dankzij een owngoal van Luke Shaw.

Op voorzet van Lionel Messi zette de spits United van Romelu Lukaku op een 0-1 achterstand. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens vermeend buitenspel, maar de VAR greep in en keurde de treffer wel goed. Uiteindelijk werd beslist dat het zelfs een owngoal is van Luke Shaw, want die raakt de kopbal nog met zijn lichaam.

Na de 0-1 controleerde Barçca eigenlijk de hele wedstrijd. Manchester United dreigde amper en kwam amper aan het doel van de Catalanen. Ook Messi kon niet meer toveren op Old Trafford. De return is op 16 april.