Barcelona deelt Liverpool een 3-0 mokerslag uit

Barcelona heeft Liverpool een mokerslag toegediend in de halve finale van de Champions League. Het won in Camp Nou met 3-0 van de Engelsen. Zo wordt het wel heel moeilijk voor Liverpool in de terugwedstrijd volgende week. Messi was opnieuw uitblinker

Halfweg de eerste helft was het bingo voor Barcelona. Jordi Alba zag Suarez wijzen en die kreeg de bal perfect in de loop mee om de 1-0 dan voorbij doelman Alisson Becker te glijden.

Barcelona leek het gaspedaal nooit heel hard in te drukken en Liverpool kwam geregeld dreigen aan het doel van Ter Stegen. Die had een erg goede redding in huis op een lage schuiver van Salah.

600 voor Messi

Het blijft natuurlijk altijd opletten voor de flitsen van Barça en Lionel Messi. De Argentijn zette de 2-0 zelf op met een versnelling. Suarez duwde de bal eerst nog tegen de lat, maar Messi was goed gevolgd.

Zo’n doelpunt geeft natuurlijk vertrouwen. De volgende vrije trap – vanop een goede 20 meter – krulde hij genadeloos in de kruising. Alisson was kansloos. Voor Messi was het zijn 600ste doelpunt voor Barcelona en dat exact 14 jaar na zijn eerste doelpunt voor de Catalanen.