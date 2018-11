Antwerpse b-boys winnen WK breakdance

De Antwerpse dansgroep ‘Battle Droids Kids’ is wereldkampioen breakdance geworden bij de jongeren. Het team van zes dansers won ‘Battle of the Year’ in Montpellier, de meest prestigieuze breakdance-wedstrijd ter wereld, en dat voor de tweede keer.

Ook in 2016, toen voor het eerst de kids-categorie werd ingevoerd, ging het Antwerpse team met de hoofdprijs lopen. In de finale dit jaar namen de Vlamingen het op tegen een team uit Rusland.

“Dit jaar waren we met een klein team van slechts zes dansers”, legt een trotse coach Sam Revell uit aan VTM NIEUWS. “Een van de jongens brak vorige week zelfs zijn pols, maar stond toch op het podium met de rest.”