Anthony Van Loo na gedwongen afscheid: "Zwaar om zo te stoppen"

“Het valt me nog altijd zwaar dat ik op zo’n manier moest stoppen met voetballen”, zegt Anthony Van Loo in een exclusief gesprek met VTM NIEUWS. De verdediger van KV Kortrijk speelde bijna tien jaar met een defibrillator, maar moest toch stoppen omdat de revalidatie na een hartoperatie niet verliep zoals hij had gehoopt.

Zes minuten ver in de wedstrijd van KV Kortrijk tegen Moeskroen, 11 mei 2018, zakte thuisspeler Anthony Van Loo neer op het veld. Zijn defibrillator redde hem voor de tweede keer. Zes maanden later en na een moeizame revalidatie besliste de speler vorige week te stoppen met professioneel voetbal.

In 2008 werd een defibrillator ingeplant omdat Anthony Van Loo last had van hartritmestoornissen. Een jaar later - tijdens de wedstrijd Roeselare-Antwerp - bewees die zijn nut, want de speler zakte plots ineen, maar werd door een felle stroomstoot weer ‘tot leven gebracht’.

Negen jaar kon Van Loo voetballen zonder ooit iets te voelen, maar dit in mei sloeg het noodlot opnieuw toe. Van Loo werd daarop geopereerd door professor Brugada en had nadien vooral last aan de longen, die voor de langdurige ingreep werden stilgelegd. Hij begon aan de revalidatie met maandelijks toezicht, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Vorig week zette Van Loo dan ook een punt achter zijn carrière.

Van Loo speelde, veelal als rechtsachter, vier jaar voor SV Roeselare (85 matchen), vier voor KV Mechelen (53 matchen) en vier voor KV Kortrijk (70 matchen), alles samen goed voor 208 officiële matchen in de Jupiler Pro League.