Anna en Marie ontmoeten Rode Duivels in Brussel

Marie (15) is een grote fan van Dries Mertens, Anna (17) van Kevin De Bruyne. Ze zijn speciaal naar Brussel afgezakt om hun grote idolen te zien die een optocht maken in een open bus door Brussel. "Ik ga gillen als ik hem zie", zegt Anna over De Bruyne. Het gezin uit Grimbergen heeft er een familie-uitstap van gemaakt. "Het is een leuk uitstapje om mijn verlof te beëindigen", zegt vader Eddy. De Duivels vertrokken in een open bus vanop de Kunstberg en eindigden aan het stadhuis op de Grote Markt. Daar stonden honderden mensen bijeen om de Duivels te huldigen.