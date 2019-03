Anderlecht gooit Deschacht en Lokeren na 23 jaar uit eerste klasse

Lokeren heeft zich niet meer kunnen redden in de Jupiler Pro League. Op de 28e speeldag verloren ze zondagavond in eigen huis met 1-2 (rust: 0-1) van RSC Anderlecht en daarmee is de degradatie twee speeldagen voor het einde van de reguliere competitie een feit en is Waasland-Beveren, dat negen punten meer telt, gered. Anderlecht doet dan weer wat het moet in de strijd om de plaatsen in Play-off I.

Uitgerekend de verguisde Ivan Santini zorgde met een rake kopbal al snel voor de 0-1 in een eerste helft die voor de rest weinig voorstelde. Ook na de pauze viel er weinig te beleven op Daknam, waar de laatste hoop een twintigtal minuten voor het laatste fluitsignaal werd weggenomen. Op voorzet van Milic zorgde de ingevallen Pieter Gerkens voor de doodsteek voor Lokeren: 0-2 en boeken dicht voor de Waaslanders. De aansluitingstreffer van José Ceballos in de 81e minuut kwam te laat.

23 seizoenen

Zo komt voor Lokeren een einde aan een periode van meer dan twintig jaar in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal. De Waaslanders dwongen in 1996 na drie seizoenen in de tweede klasse de promotie af, nadat ze voordien ook al sinds 1974 onafgebroken in de eerste klasse waren uitgekomen. In 2012 en 2014 werd er nog twee keer de Beker van België gewonnen, wat na de laatste Bekerwinst in 2014 uitmondde in een mooie campagne in de Europa League.

Dit seizoen liep het echter al van in het begin voor geen meter en dat zorgde voor paniek in alle geledingen van de club, die ook nog eens te koop staat maar waarvoor de intussen 87-jarige Roger Lambrecht geen overnemer vindt. Peter Maes begon aan het seizoen, maar werd in oktober al aan de kant geschoven voor Trond Sollied, die de motor eveneens niet aan de praat kreeg.

Glen De Boeck werd nog snel aan boord gehesen, de voormalige verdediger kon ook niet anders dan het gebrek aan kwaliteit vaststellen en wist de club ondanks enkele ingrepen in extremis dus niet meer te behoeden voor de degradatie.

'Propere handen'

Ook extrasportief zijn er heel wat zorgen voor de Waaslanders. In het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal duikt de naam van de club meermaals op, onder meer met een zwartgeldcarrousel die zou opgezet zijn door niemand minder dan Dejan Veljkovic voor een deel van de betalingen aan toenmalig coach Maes.

Toch is net dat onderzoek mogelijk nog de enige redding voor Lokeren. In het luik waarin matchfixing onderzocht wordt is immers ook de Belgische voetbalbond een onderzoek gestart naar de betrokkenheid van Waasland-Beveren en tweedeklasser KV Mechelen.

Anderlecht is met zeven op negen aardig op weg naar Play-off I. Paars-wit neemt met 45 punten de zesde plaats weer over van AA Gent (44), dat eerder op zondag met 1-3 ging winnen bij Zulte Waregem. Zij verkleinen zo de achterstand op STVV, met 46 punten de vierde in de stand.