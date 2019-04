Als Anderlecht geen Europees voetbal haalt, zal dat financiële gevolgen hebben voor de ploeg. Daar zijn Gilles De Bilde, Marc Degryse en Stephan Keygnaert het over eens in VISTA! Volgens de analisten heeft Marc Coucke nooit goed gecommuniceerd met zijn supporters, en is dat de oorzaak waarom de voorzitter nu zo snel wordt geviseerd.