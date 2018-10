De volgende wedstrijd tegen Monaco wordt een levensbelangrijk in de strijd om de derde plaats. “Als Club dit niveau haalt kan het tegen Monaco”, denkt analist Hugo Broos.

Die andere analist, Jan Boskamp, is voorzichtiger. Club Brugge speelde tegen Atletico Madrid een goede eerste helft, maar die lijn moet het dan wel doortrekken. “Het is altijd hetzelfde verhaal”, zegt Boskamp. “In de tweede helft is het verschil te groot en op dat niveau kan je dat niet toelaten.”