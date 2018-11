Alderweireld: "Heb hier geen woorden voor"

Toby Alderweireld was zwaar ontgoocheld na de zure 5-2 nederlaag tegen Zwitserland. “Ik heb hier geen woorden voor, we maakten veel teveel individuele fouten. Dit was een complete offday. Normaal gebeurd ons dit nooit. Tijdens de rust is er veel geroepen. 3-2 was toen nog geen drama. Maar dan krijgen we weer een te gemakkelijke goal tegen. Jammer genoeg was dit niet genoeg.”

Ook Thomas Meunier en Thibaut Courtois waren erg ontgoocheld na de uitschakeling in de Nations League. "Na de 0-2 dachten we dat er niets meer kon gebeuren" zei Courtois. "Dit is mijn slechtste match als Rode Duivel" waren de woorden van Thomas Meunier.