1997: Lierse pakt laatste landstitel

De geschiedenis van Lierse was er een met hoogtes en laagtes. De Pallieters werden vier keer landskampioen, waarvan de laatste keer in 1997 onder Eric Gerets. Twee jaar later won de club haar tweede beker. Lierse bleef nog enkele jaren in de Belgische subtop, maar kreeg begin jaren 2000 financiële problemen. Ook de sportieve resultaten gingen bergaf en in 2007 zakte de club naar tweede klasse.

Lierse ging bijna failliet, maar vond met het Egyptische Wadi Degla een nieuwe investeerder. Maged Samy werd de nieuwe grote baas, maar veel beterschap bracht hij niet. De club keerde in 2010 nog één keer terug naar eerste klasse - zonder succes - vijf jaar later zakte het opnieuw.

De schuldenberg van Lierse werd ook elk jaar groter. Vorige maand hoopte de club een oplossing te hebben gevonden met David Nakhid als nieuwe investeerder, maar maandag sprong de overnamedeal last minute af. Lierse kreeg zo geen proflicentie en vraagt nu het faillissement aan.