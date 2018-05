11 jeugdspelers krijgen profcontract bij RSCA

Marc Coucke zet in op de jeugd bij Anderlecht. Elf talentvolle jeugdspelers tekenden vrijdag hun allereerste profcontract bij RSCA. “Mathematisch zullen er dus drie à vier van hen doorbreken tot in de A-ploeg van onze club. Dat is het mooiste wat je in zo’n project kan meemaken.”

Het gaat om Jeremy Doku, Mathis Suray, Anouar Ait El Hadj, Lucas Lissens, Halim Timassi, Killian Sardella, Loic Masscho, Chris Kalulika, Yari Verschaeren, Antoine Colassin en Zacarias Antonio. Alle elf spelen ze nu bij de U17 van Anderlecht, een deel van hen zit nu ook met de nationale ploeg op het EK U17 in Engeland. “De kans is dan ook reëel dat er toekomstige Rode Duivels uitkomen”, zegt Marc Coucke.

De elf tekenen contracten voor twee à drie seizoenen. Anderlecht is daarmee topclubs als Liverpool te snel af. "We zitten in de moeilijke situatie dat jongeren vanaf hun zestiende verjaardag profcontracten mogen tekenen. Vanaf hun dertien jaar worden ze al gesolliciteerd en gestalkt door buitenlandse clubs en makelaars. Wij stellen daar een sportief project tegenover. De club wil inzetten op jongeren en we kunnen aantonen dat spelers die lang bij Anderlecht gebleven zijn, de mooiste carrières hebben."