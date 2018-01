Zo was de nieuwjaarsreceptie van PVDA

In januari geven alle politieke partijen naar jaarlijkse gewoonte een nieuwjaarsreceptie voor de achterban. En daar is telkens genoeg drank en eten voorzien. Maar wat krijg je eigenlijk op zo’n receptie? Hoe zit het met de sfeer en gezelligheid en hoe gaat het er achter de schermen aan toe? Onze receptiecrasher zocht het uit.

In het jaar dat Marx 200 jaar wordt, is er maar een receptie moet geweest zijn, en dat is die van PVDA in Antwerpen. Zo dachten honderden militanten er althans ook over. Ze zakten in grote getalen af naar het Zuiderpershuis om er te genieten van een hapje en een drankje, en vooral om boegbeelden Peter Mertens en Raoul Hedebouw even te ontmoeten.

"Hier is het warm", zegt een immer enthousiaste Hedebouw. "Niet zoals in het koude parlement, waar we maar met twee zitten." 2018 wordt het jaar van de PVDA hoor je overal rondom je, terwijl je geniet van hapjes. En die zijn, zoals het PVDA betaamt, niet gemaakt door een cateraar, maar door vrijwilligers, die de receptie draaiende houden.

