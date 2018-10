Zo nam De Wever journalist beet op verkiezingsdag

Bart De Wever werd afgelopen zondag de grote winnaar in Antwerpen, maar ook op sociale media scoorde hij. De N-VA-politicus wuifde tijdens de live-uitzending van de VRT vanuit zijn woning naar de camera’s, terwijl de journalist op dat moment zei dat het onduidelijk was of De Wever nog in zijn woning zat. Tot groot jolijt van heel wat Twitteraars. Paul Jambers was getuige van het moment voor zijn programma ‘Jambers in de Politiek’.

Voor de verkiezingsuitzending van het VRT-journaal hield Pieterjan De Smedt zondag heel de dag halt bij het huis van NVA-voorzitter Bart De Wever. Samen met een aantal andere journalisten was het zijn taak om de verkiezingsdag van De Wever te beleven.

Dat was ook De Wever zelf niet ontgaan. Toen VRT NIEUWS-anker Martine Tanghe vanuit de studio overschakelde naar het huis van De Wever, besloot de politicus even uit zijn raam te gaan hangen om naar televisiekijkend Vlaanderen te wuiven. Dat de journalist op datzelfde moment de woorden “We weten niet of Bart De Wever de woning al verlaten heeft” uitspreekt, maakte de hilariteit compleet.

Paul Jambers volgde voor zijn programma ‘Jambers in de Politiek’ Bart De Wever de hele dag. Hij kon een wuivende De Wever dan ook vastleggen op beeld vanuit zijn woonkamer.

‘Jambers in de Politiek’ ziet u vanavond om 23.05 uur bij VTM.