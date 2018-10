Op dag een na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn heel wat politici ongetwijfeld met een kater wakker geworden. Door teleurstelling, of van het vieren van de overwinning. Onder meer bij N-VA in Antwerpen, waar burgemeester Bart De Wever als een rockster onthaald werd. Ook in Gent was het feest. Daar hadden de liberalen de meeste reden tot vieren hadden. De blauwe lijsttrekker Mathias De Clercq werd bedolven onder de kussen.