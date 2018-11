Zal N-VA regering doen vallen over Migratiepact? "Lijkt mij onwaarschijnlijk"

De verdeeldheid over het Migratiepact houdt de federale regering al enkele dagen bezig en een regeringscrisis lijkt niet veraf. De MR, Open Vld en CD&V willen het VN-pact ondertekenen, alleen de N-VA ligt dwars. Maar zal de N-VA de regering doen vallen over het Migratiepact? "Het lijkt me onwaarschijnlijk", legt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester uit.

"Uiteindelijk gaat het over een internationaal pact dat niet juridisch bindend is", zegt de politiek journalist nog. "Er zijn nog mogelijkheden, zoals een begeleidende tekst bij het akkoord samen met andere landen."

Amateuristisch

De N-VA kan hier bovendien nog amateuristisch mee overkomen. "De partij weet al lang van de tekst en schiet nu plots in paniek, opgejaagd door het Vlaams Belang. Dat geeft niet echt een daadkrachtige indruk."

Bovendien zou premier Charles Michel (MR) helemaal vernederd worden bij het vallen van zijn regering en dat is voor de N-VA ook een probleem. "Momenteel is de MR de enige partij in Franstalig België die nog met de N-VA wil besturen in de toekomst. Als de MR niet meer in zee wil met de N-VA, is een volgende regeringsdeelname uitgesloten."

