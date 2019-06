Een interne nota van Wouter Van Besien legt pijnlijk bloot waar de campagne van Groen misliep. “We kwamen in de problemen toen we begonnen te zwalpen”, schrijft Van Besien in een paginalange analyse die de oud-partijvoorzitter rondstuurde naar de brede top van Groen en zijn gewezen fractie in het Vlaams Parlement. Dat meldt De Standaard, die de tekst kon bemachtigen.