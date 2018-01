Wordt terreurniveau verlaagd naar 2?

Keren we straks terug naar dreigingsniveau 2? De vraag treedt meer op de voorgrond nu blijkt dat er vorig jaar amper vijf Syriëstrijders terugkeerden naar ons land. "Die beslissing ligt bij het OCAD", zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan VTM NIEUWS. "Maar het was een rustige kerstperiode, dus ik kijk uit naar de analyse van het OCAD."

Hoewel een massale uittocht werd gevreesd, blijkt er volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hooguit een druppelsgewijze terugkeer. Vorig jaar (tot 15 november) zijn vijf strijders vanuit Turkije naar ons land teruggekeerd, van wie sommigen al sinds 2016 in een Turkse cel zaten. Eén persoon werd vorig jaar vanuit Turkije naar Egypte teruggestuurd.

Is het dan geen tijd om terug te keren naar terreurniveau 2? VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester legde die vraag voor aan Jambon. "U weet dat dat een beslissing is van het OCAD, de regering heeft daar niets over te zeggen. Ik weet wel dat het OCAD regelmatig een analyse maakt. Maar het was een rustige kerstperiode, dus ik kijk uit naar de volgende evaluatie van het OCAD.

Wanneer het OCAD die beslissing maakt, is voorlopig nog niet duidelijk.

