Wim Dries haalt geen absolute meerderheid in Genk: "Toch ben ik tevreden"

De CD&V van Wim Dries blijft de grootste partij in Genk, maar de gehoopte absolute meerderheid komt er niet. Vooral de N-VA met lijsttrekker Zuhal Demir komt sterk opzetten. “Ik ben tevreden met dit resultaat, we blijven duidelijk de grootste in Genk”, zegt Wim Dries aan VTM NIEUWS.

“We halen op dit moment evenveel zetels als in het verleden, dus we zijn tevreden”, verklaart de Genkse burgemeester. “De afgelopen weken gingen veel verhalen de ronde, zelfs dat we kleiner gingen worden dan N-VA. Maar we hebben nog steeds 9 procent meer, de CD&V is op dit moment ‘incontournable’ in Genk.”

Maar is het goede resultaat van Zuhal Demir, die nog niet erg lang teruggekeerd is naar Genk om de N-VA lijst te trekken, dan niet pijnlijk voor Wim Dries? “Mevrouw Demir heeft veel mensen gemobiliseerd en er is harde campagne gevoerd. Maar laat het duidelijk zijn: de Genkenaar heeft gekozen en CD&V blijft veruit de grootste.”