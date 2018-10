Wie volgt Tobback op in Leuven?

Wie wordt de opvolger van Louis Tobback in Leuven? Blijft sp.a na 24 jaar aan de macht? Freek Braeckman ging er debatteren met sp.a’er Mohamed Ridouani en N-VA’er Lorin Parys. Op persoonlijk vlak hebben de twee alleszins veel raakvlakken, maar op politiek vlak zijn er veel tegenstellingen. De thema’s van vandaag zijn de mogelijke overlast door studenten en het circulatieplan. “Na 24 jaar dezelfde partij aan de macht is het gezond om te veranderen”, zegt Parys. “Dat is een vreemde uitspraak, de verandering omwille van de verandering”, pareert Ridouani. “Louis Tobback stopt, dus die verandering krijg je sowieso.”