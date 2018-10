Wie is Mo Ridouani, de burgemeester van Leuven?

Mohamed Ridouani is de nieuwe burgemeester van Leuven, en lijkt wel de hoop van de socialisten in donkere dagen. De sp.a heeft in de meeste steden namelijk zwaar verloren. Ook in Leuven gaan ze achteruit, maar toch wordt Mohamed, Mo voor de vrienden, overtuigend burgemeester. Wie is hij?

De ouders van Ridouani kwamen in de jaren 70 als gastarbeider uit Marokko naar Leuven. Mo ging studeren en betaalde zijn studies door jarenlang hamburgers te bakken.

Empathie

Vijftien jaar later haalt Ridouani 10.000 voorkeurstemmen, nog meer dan zijn voorganger en socialistisch monument Louis Tobback. Zijn sterkte? Dat is volgens zijn echtgenote zijn empathisch vermogen.

“Hij kan contact maken met elke Leuvenaar. Hij werkt aan een open, positieve stad, waar iedereen zich goed voelt en waar we zorgen voor mekaar. Hij doet dat al heel goed, maar ik hoop dat dat nog meer kan gebeuren”, vertelt ze aan VTM NIEUWS.