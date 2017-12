Weyts neemt het op voor Francken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) neemt het op voor zijn partijgenoot Theo Francken die onder vuur ligt in de zaak rond uitgewezen Soedanezen. “Francken heeft ter goeder trouw gehandeld”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

De uitgewezen Soedanezen zouden bij aankomst in hun thuisland gefolterd zijn. Francken legde in het parlement en bij premier Michel valse verklaringen af over een geplande repatriëring.

Dat is veel collega-politici in het verkeerde keelgat geschoten. CD&V-voorzitter Wouter Beke liet gisteren nog verstaan dat ministers van zijn partij in het verleden al voor minder ontslag hebben genomen. "Je betrouwbaarheid is je hoogste goed als politicus", klonk het.

N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever blijft echter pal achter zijn staatssecretaris staan, en ook voor Vlaams minister Ben Weyts is er geen vuiltje aan de lucht. “Hoor eens rondom u, ik denk dat het gros van de Vlamingen alle vertrouwen heeft in het asiel- en migratiebeleid van Theo Francken en van deze regering”, zegt hij.