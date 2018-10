Wat maakt Guy D’haeseleer van Forza Ninove zo populair?

Forza Ninove is veruit de grootste partij geworden in Ninove na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is de lokale partij van Vlaams Belang-senator Guy D’haeseleer. Maar waarom is de oprichter van de partij zo populair in Ninove?

“Ninove is de stad van mijn hart. Ik denk dat veel Ninovieters gezien hebben hoe we onze eigenheid hebben verloren. Dat komt onder meer door de toenemende vervreemding. Ninove is Ninove niet meer”, zegt D’haeseleer.

Cordon sanitaire

D’haeseleer haalde met zijn partij Forza Ninove maar liefst veertig procent van de stemmen. Hierdoor zou het wel eens kunnen dat D’haeseleer de eerste burgemeester wordt die het cordon sanitaire breekt.

“Je wint telkens en je haalt de meeste stemmen, maar je komt niet aan de bak? Ik wist dat we daar iets aan moesten doen”, zegt D’haeseleer. Maar om uiteindelijk een meerderheid te vormen heeft Forza Ninove wel N-VA nodig. Ondanks het standpunt van N-VA om niet met extreemrechts te besturen, liet N-VA intussen wel weten dat ze een coalitie met Forza Ninove niet helemaal uitsluiten.