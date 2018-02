"Waarom niet minister-president van Brussel?"

De Belgische politicus van Libanese afkomst Dyab Abou Jahjah trekt met be.one naar de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar en de parlementsverkiezingen volgend jaar. Zelf omschrijft hij be.one als een post-kapitalistische partij die gaat voor radicale gelijkheid. “En waarom niet minister-president op termijn?”, zegt een optimistische Abou Jahjah.

“Be.one is een partij die is aangepast aan de realiteit van vandaag”, legt hij uit. “We gebruiken niet langer de oude verhalen van de twintigste eeuw, zoals liberalisme of communisme. We staan voor radicale gelijkheid, die geënt is op sociale klasse, gender en etnische afkomst, zeg maar een complete benadering van gelijkheid”, vervolgt Abou Jahjah.

En met die lijst, waar onder meer Meryem Kaçar (ex-Agalev), Hilde Sabbe (ex-journaliste), en Ercan Tok (huidig woordvoerder van de Groene Moskee in Gent nvdr.) op staan, wil Jahjah naar de kiezer trekken in 2018 en 2019.

Of dat als voorzitter is, kan hij nog niet zeggen, hij is alvast kandidaat. Abou Jahjah zal sowieso opkomen in Brussel, maar of dat voor de lokale of de federale lijst is, moet ook nog beslist worden. Hoedanook droomt hij van grootse dingen. “Wie weet, waarom niet op termijn minister-president van Brussel?”, sluit hij af