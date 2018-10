Vuilniszakken 'bewijzen': Peeters woont wel in Antwerpen

Kris Peeters (CD&V) kreeg het afgelopen week even warm in 'Het Grootste Debat' van VTM NIEUWS'. Daar kon hij de perceptie dat hij niet echt in Antwerpen woont maar moeilijk wegwerken. In ‘Jambers in de Politiek’ 'bewijst' de kandidaat-burgemeester alleszins dat hij effectief in Antwerpen woont. Hij zet er zelfs de vuilniszakken buiten.

Peeters kreeg vorige week van Stef Wauters de vraag wat hij zou doen op zijn allereerste dag als burgemeester. “Ik zal te laat komen wegen fileproblemen, dus ik zal de problematiek en de luchtkwaliteit als eerste aanpakken.” “Waarom zou u te laat komen wegens fileproblemen? U woont toch in Antwerpen, u kan toch ook met de fiets komen?”, wierp moderator Stef Wauters Peeters daarop voor de voeten, wat tot enige hilariteit in de studio leidde. “Ik zou ook met de fiets kunnen komen, ja”, gaf Peeters daarop snel met een lachje aan.

