VTM NIEUWS organiseert 'Het Grootste Debat'

Op donderdag 4 oktober is er bij VTM NIEUWS het grootste debat ooit in Vlaanderen. Het wordt Superdonderdag. Vier uur lang leiden alle VTM NIEUWS-ankers de confrontaties tussen meer dan 40 absolute toppolitici. De belangrijkste kopstukken van alle provincies debatteren mee. Vier debatten zijn live te volgen en te herbekijken via vtmnieuws.be en de VTM NIEUWS-app. Het vijfde debat over Antwerpen wordt die avond om 22.40 ook live uitgezonden bij VTM, samen met de hoogtepunten van de andere vier online debatten.

DEBAT 1: tussen 15.30u-16.15u ontvangt Freek Braeckman volgende kopstukken uit Oost-Vlaanderen

Mathias De Clercq – Open Vld, Rudy Coddens – sp.a, Elke Decruynaere – Groen, Mieke Van Hecke – CD&V, Anneleen Van Bossuyt – N-VA, Tom De Meester – PVDA, Johan Deckmyn – Vlaams Belang, Daniël Termont – sp.a – burgemeester Gent, Christoph D’Haese – N-VA – burgemeester van Aalst, Alexander De Croo – Open Vld – burgemeester van Brakel en Pieter De Crem – CD&V – burgemeester van Aalter.

DEBAT 2: tussen 16.15u en 16.50u ontvangt Birgit Van Mol volgende kopstukken uit Limburg:

Nadja Vananroye – CD&V – burgemeester van Hasselt, Steven Vandeput – N-VA, Marc Schepers – sp.a (in kartel met Groen), Wim Dries – CD&V – burgemeester van Genk, Zuhal Demir – N-VA, Meryame Kitir – sp.a, Peter Vanvelthoven – sp.a – burgemeester van Lommel, Patrick Dewael – Open Vld – burgemeester van Tongeren en Wouter Beke – CD&V – burgemeester van Leopoldsburg.

DEBAT 3: tussen 16.50u en 17.25u ontvangt Elke Pattyn volgende kopstukken uit West-Vlaanderen:

Johan Vande Lanotte – sp.a – burgemeester van Oostende, Bart Tommelein – Open Vld, Wouter De Vriendt – Groen, Renaat Landuyt – sp.a – burgemeester van Brugge, Pol Van Den Driessche – N-VA, Hilde Crevits – CD&V – burgemeester van Torhout en Jean-Marie Dedecker – Lijst Dedecker.

DEBAT 4: tussen 17.25 en 18.00 ontvangt Dany Verstraeten volgende kopstukken uit Vlaams-Brabant:

Mohamed Ridouani – sp.a, Rik Daems – Open Vld, Lorin Parys – N-VA, Carl Devlies – CD&V, David Dessers – Groen, Louis Tobback – sp.a – burgemeester van Leuven, Gwendolyn Rutten – Open Vld, Theo Francken – N-VA – burgemeester van Lubbeek en Maggie De Block – Open Vld.

DEBAT 5: tussen 22.40u en 00.00u ontvangt Stef Wauters volgende kopstukken uit Antwerpen. Dit debat wordt ook live uitgezonden bij VTM:

Bart De Wever – N-VA – burgemeester van Antwerpen, Kris Peeters – CD&V, Jinnih Beels – sp.a, Wouter Van Besien – Groen, Philippe De Backer – Open Vld, Filip Dewinter – Vlaams Belang en Peter Mertens – PVDA.