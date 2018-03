Vandeput: "Wie moet je nog vertrouwen?"

“Het was vandaag geen gemakkelijke dag, wie moet ik nog vertrouwen?” Dat zei minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in VTM NIEUWS naar aanleiding van de studie waaruit blijkt dat F-16’s een langere levensduur hebben. “We moeten tot op het bot uitzoeken waar het is misgelopen”, klinkt het. Morgenvroeg vindt op zijn kabinet topoverleg plaats.

"Ik heb het bewuste eerste rapport de eerste keer gezien toen het vanmorgen in mijn elektronisch postbus viel", stelde minister Vandeput. "Een paar uur later gevolgd door het tweede rapport."

Minister Vandeput kondigde zowel een intern onderzoek aan van de Chef Defensie als een extern onderzoek. Dat laatste moet voorkomen dat in de toekomst nog cruciale informatie "te laag in de keten" blijft steken.

Mogelijk is er binnen Defensie ergens bewust manipulatie opgetreden, en dat wil Vandeput nu tot op het bot laten uitzoeken. “Het was geen gemakkelijke dag”, zei Vandeput in VTM NIEUWS. “Je gaat je inderdaad afvragen: ‘wie kan ik nog vertrouwen?’. Na het onderzoek kunnen we conclusies trekken en mogelijke acties ondernemen.”

Bekijk ook: