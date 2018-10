Vandeput: "Na 20 uur is Hasselt dood"

"Na acht uur 's avonds is Hasselt dood." Dat zegt Hasseltse N-VA-lijsttrekker Steven Vandeput in Het Grootste Debat van VTM NIEUWS. "Als we jongen mensen naar onze stad willen lokken, moeten we hen de nodige voorzieningen schenken."

In Hasselt treedt de politie heel streng op bij evenementen. Zelfs op grote evenementen in de binnenstad, zoals de Jeneverfeesten en Live in Hasselt, mag er na 23 uur 's avonds buiten geen enkele activiteit meer zijn. Togen moeten gesloten worden en er mag geen muziek meer zijn, ook op warme zomerdagen. In het centrum wonen vooral oudere mensen die rust en stilte willen. De horeca in Hasselt vraagt daarom om af en toe een uitzondering te maken op het strenge beleid.

Daar is Vandeput het dus mee eens. "We geloven in een bruisende stad, maar de scheidingslijn tussen plezier en overlast is soms klein. Maar als je na 20 uur komt, is onze stad dood. Als we jongen mensen naar onze stad willen lokken, moeten we hen de nodige voorzieningen schenken."

Herbekijk hier het volledige debat met de kopstukken uit Limburg: