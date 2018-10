Vandeput hoopt eerst F-16-dossier af te werken voor hij opstapt

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wordt op 1 januari de nieuwe burgemeester van Hasselt. Hij verlaat tegen dan de federale regering, maar hoopt toch nog het dossier rond de vervanging van de F-16's af ter ronden. "Het zou mooi zijn als ik met de grote investeringen kon afsluiten", zei hij voor aanvang van het nationale N-VA-partijbestuur.

De N-VA heeft nog niet beslist wie Vandeput binnen de regering zal opvolgen. Het is nog niet duidelijk wanneer die beslissing genomen zal worden.

De N-VA van Vandeput sluit in de Limburgse hoofdstad een coalitie met RoodGroen+ en Open Vld. Vandeput wordt burgemeester. Hij had vooraf gezegd dat hij de regering zou verlaten mocht hij de sjerp kunnen veroveren in Hasselt.

"We hebben veel dingen op de sporen gezet die beslissingsrijp zijn", zegt Vandeput over zijn werk in de federale regering. Op de vraag of hij graag zou afsluiten met een beslissing rond de vervanging van de F-16's zei Vandeput dat "het mooi zou zijn als ik met de grote investeringen kon afsluiten".

