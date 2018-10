Vandeput: "Als Groen uit NAVO wil, moet ze dat maar zeggen"

Minister Steven Vandeput (N-VA) is niet opgezet met de kritiek van de oppositie, en dan vooral van Groen, op de aankoop van de F-35 als vervanger van de F-16. “Als meneer De Vriendt niet meer in de NAVO wil zitten, moet hij dat vooral eens zeggen”, haalt Vandeput uit in de studio van VTM NIEUWS.

Vandeput reageert zo op de fikse kritiek van de oppositie in de Kamer eerder vandaag. “Ik begrijp niet dat u uw handtekening kan zetten, als een van uw laatste daden als minister, onder de miskoop van de eeuw”, haalde De Vriendt uit. Ook sp.a’er Dirk Van der Maelen was niet opgezet met de beslissing van de regering.

Beste toestel

Maar Vandeput bijt van zich af. “Er bleven uiteindelijk twee kandidaten over. We hebben vastgesteld dat de F-35 op de zeven specifieke criteria er als het beste toestel uitkwam, en ook 600 miljoen minder geraamd werd. Het was het beste toestel”, zegt hij.

