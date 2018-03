Vandeput: "Aankoop uitleggen is nu mijn persoonlijke missie"

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ziet het als zijn “persoonlijke missie om mensen veel duidelijker te maken dat we moeten blijven investeren in onze internationale veiligheid”. Dat zegt hij als reactie op de enquête in opdracht van VTM NIEUWS, waaruit blijkt dat de meerderheid van de Vlamingen tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen is.

Vandeput begrijpt het buikgevoel van de Vlaming maar wil hen de komende tijd van het tegendeel overtuigen. “Ook België moet zijn steentje bijdragen in de internationale bondgenootschappen”, legt hij uit in de studio van VTM NIEUWS. “Jaar na jaar werd Defensie afgebouwd maar vandaag zijn we zo ver geraakt dat we onze vliegtuigen, schepen en landvoertuigen moeten vervangen.”

“Ik neem het als een persoonlijke missie om de mensen veel duidelijker te maken hoe belangrijk het is dat we blijven investeren in onze internationale veiligheid”, zegt Vandeput.

"Niet verantwoord"

De defensieminister is ook bijzonder scherp voor sp.a-voorzitter John Crombez die het beruchte F-16-rapport mee bekendmaakte. “Als ik Crombez hoor zeggen: ik ga piloten uitsturen boven oorlogsgebied met vliegtuigen van 50-60 jaar. Ik zou eens willen vragen: wie vindt het verantwoord dat wij militairen zouden uitsturen in een toestel van 50-60 jaar? Ik ben als minister van Defensie verantwoordelijk voor die militairen en ik vind dat niet verantwoord.”

15 miljard of niet?

15 miljard: zoveel gaan we betalen voor de vervanging van de oude F-16’s. Maar Vandeput wil dat bedrag zwaar nuanceren: “15 miljard is de kostprijs verspreid over 40 jaar, dat kost ons 375 miljoen euro per jaar, geen 15 miljard. Die informatie is niet bekend bij de mensen.”

Volksjury

Vandeput vindt het ook een slecht idee om de legertop te laten getuigen in de Kamer, zoals de oppositie vroeg. “Zich komen verantwoorden voor het parlement klinkt mooi maar dat komt meer neer op een volksjury dat een ernstig onderzoek in de weg kan staan.”

"Positie verzwakt"

Toch beseft Vandeput dat zijn positie als minister onder druk staat. “Ik kan niet ontkennen dat mijn positie verzwakt is”, geeft hij toe. Hij belooft wel om “zware maatregelen” te nemen als dat nodig is.

