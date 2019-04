Van Grieken: "Klacht indienen tegen tijdelijk asielcentrum Deurne"

“We gaan klacht indienen om de komst van het tijdelijke asielcentrum in Deurne te verhinderen.” Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in VTM NIEUWS. Eerder was ook al N-VA-voorzitter Bart De Wever niet te spreken over de plannen van Fedasil. “Maar De Wever moet nu geen calimero spelen, de plannen zaten al in de pijplijn onder ‘zijn’ Theo Francken’, aldus Van Grieken.

De komst van het tijdelijke asielcentrum in Deurne zorgt binnen de politiek voor heel wat commotie. "Ik denk dat de reactie en verbazing van meneer De Wever een beetje gespeeld was", aldus Van Grieken. "Maar in tegenstelling tot anderen onderzoeken wij morgen of we geen klacht kunnen indienen. We hebben gezien dat er door de inspectie Financiën een negatief advies gegeven is aan minister De Block. Ik denk dat mevrouw De Block dan ook haar boekje te buiten gaat. En wij gaan klacht indienen om de komst van dat asielcentrum te verhinderen."