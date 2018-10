Van euforisch tot angstig: 1ste reacties Antwerpse kopstukken

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met een half miljoen inwoners. Er staat vandaag bijzonder veel op het spel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is of burgemeester Bart De Wever (N-VA) ook een tweede mandaat in het Schoon Verdiep kan bemachtigen. VTM NIEUWS volgt de kopstukken de hele dag live.

“Het is een stralende dag, dus ik heb er een goed gevoel bij”, klinkt het bij een goedgezinde Bart De Wever (N-VA). “Mijn kompas zal vandaag alle richtingen uitslaan: van euforisch tot angstig. Het afwachten van de uitslagen zijn de vreselijkste uren. Momenteel hou ik er nog geen rekening mee dat ik straks geen burgemeester meer zou zijn.”

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters voelde zich vanmorgen nog rustig. “De zenuwen zullen wel komen als de eerste resultaten binnenstromen”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Wij hopen rond 19 uur al te weten wat we met CD&V bereikt hebben. We hebben er dag en nacht voor gewerkt, het is nu aan de Antwerpenaar om te beslissen.”

“Vandaag is een verloren dag”, vindt Wouter Van Besien (Groen). “Alles valt even stil en het is wachten op de uitslagen. Van zodra de eerste resultaten binnenkomen, zullen de zenuwen door mijn lijf gieren. Ik kijk er naar uit, maar het mag al 18 uur zijn voor mij.”

Jinnih Beels is alvast blij dat het campagnevoeren voorbij is, maar heeft heel hard genoten van de campagne. “Ik denk dat ik zelfs in een zwart gat ga vallen”, zegt ze. “Het was fijn, maar het ligt nu niet meer in mijn handen. We hebben natuurlijk nog heel wat te doen hierna ook, we moeten een puzzel in elkaar steken en we beginnen morgen met nieuwe moed aan een nieuw parcours”, klinkt het.